Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 19 | 15

(Di mercoledì 11 settembre 2024)DEL 11 SETTEMBREORE 17.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA PONTINA CON CODE DAL RACCORDO A CASTELNO VERSO LATINA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DIIN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO DALLA CASSIA ALLA SALARIA E PIÙ AVANTI DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO SU VIA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE CECCHINA INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO METRO A, RIAPRE LA STAZIONE OTTAVIANO.