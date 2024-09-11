Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 17:45 (Di mercoledì 11 settembre 2024) Viabilità DEL 11 SETTEMBRE 2024 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA PONTINA CON CODE DAL RACCORDO A CASTEL RomaNO VERSO LATINA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DI Roma IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO DALLA CASSIA ALLA SALARIA E PIÙ AVANTI DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO SU VIA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE CECCHINA INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO METRO A, RIAPRE LA STAZIONE OTTAVIANO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 17:15 - ASTRALSPA. IT DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. PER LAVORI DI RESTYLING E MANUTENZIONE PROSEGUE LA CHIUSURA DELLE STAZIONI SPAGNA, FURIO CAMILLO E CIPRO. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA. SULL’INTERA LINEA, INOLTRE, PROSEGUE SEMPRE PER I LAVORI LA CHIUSURA ANTICIPATA ALLE 21 DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO A PARTIRE DA OGGI ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 16:30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA PONTINA CON CODE ALTEZZA SPINACETO VERSO LATINA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DI ROMA: IN INTERNA DOVE SI PROCEDE A RILENTO PER #INCIDENTE TRA #APPIA E #LAURENTINA E CODE PIU AVANTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI LABARO E PIÙ AVANTI TRA TIBURTINA E ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SU VIA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE CECCHINA INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER LA METRO A, RIAPRE LA STAZIONE OTTAVIANO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 15:30 - IT DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A12 ROMA TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA TORRIMPIETRA E FREGENE DIREZIONE ROMA RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DI LABARO IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA PONTINA E LA CASILINA CODE A TRATTI SU VIA APPIA TRA ALBENO LAZIALE E VIA DEI LAGHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SU VIA PONTINA ALL’ ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA MENTRE A VILLANOVA DI GUIDONIA LA VIA MAREMMANA INFERIORE AL MOMENTO RIMANE CHIUSA TRA VIA CESARE BATTISTI E VIA SALVO D’ACQUISTO PER INTERVENTI DI POTATURA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO A PARTIRE DA OGGI ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE. romadailynews
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- Salone Auto Torino: 13 - 15 settembre evento open air, attesi 500.000 visitatori - ... hanno detto Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, e Andrea Tronzano, assessore allo Sviluppo delle attivita' produttive, spiegando che "con questo evento, per tre giorni, Torino sara' ... borsaitaliana
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