Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 12:30 (Di mercoledì 11 settembre 2024) Viabilità DEL 11 SETTEMBRE 2024 ORE 12.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 11:30 - 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE SU VIA BRACCIANESE CLAUDIA ALTEZZA STAZIONE CROCICCHIE IN ENTRAMBE EL DIREZIONI SU VIA PONTINA CODE PER LAVORI ALL’ ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE ROMA SEMPRE PER LAVOR CODE SU VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI VALLE LA POSTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER I LAVORI IN CORSO A VILLANOVA DI GUIDONIA LA VIA MAREMMANA INFERIORE AL MOMENTO RIMANE CHIUSA TRA VIA CESARE BATTISTI E VIA SALVO D’ACQUISTO PER LAVORI DI POTATURA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATATA SUL NODO DI ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ROMA PRENESTINA E ROMA TERMINI CON RIPERCUSSIONI SUI TRENI ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI, INTERCITY E REGIONALI DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 10:30 - 30 ORA PASSIAMO A VITERBO NEL CENTRO CITTADINO RALLENTAMENTI SU VIALE RANIERO CAPOCCI ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA IN GRADI SU VIA DELLA FERROVIA ALL’INCROCIO CON VIA FRATELLI ROSSELLI E SU VIA CASSIA NORD TRA LA UMBRO LAZIALE E STRADA MARTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FL3 VITERBO- ROMA LA CIRCOLAZIONE E RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA AD ANGULLARA PREVISTI DISAGI PER I TRENI REGIONALI CON LMITAZIONI DI PERCORSO E RITRDI FINO A 60 MINUTI DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 11 SETTEMBRE 2024 ORE 09. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA CRISTOFORO COLOMBO IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO IN CORRISPONDENZA DELL’USCITA AURELIA E PROSEGUENDO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA SU VIA PONTINA CODE PER LAVORI TRA GENIO CIVILE E APRILIA IN DIREZIONE ROMA SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E SU VIA APPIA TRA CASTELK GANDOLFO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATATA SUL NODO DI ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ROMA PRENESTINA E ROMA TERMINI CON RIPERCUSSIONI SULL’ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI STESSA SITUAZIONE SULLA LINEA FL 3 VITERBO ROMA CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER UN GUASTO AD ANGUILLARA CON RITARDI FINO A 60 MINUTI DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Pista ciclabile sulla Trani - Bisceglie, iniziati i lavori - ... fondi ministeriali a disposizione dei Comuni attraverso la Regione. Nel caso specifico, il macro ...a servizio della nostra costa rappresenta un'ulteriore opportunità di sviluppo della viabilità ... traniviva
- Salerno, installata la scultura in acciaio simbolo della Mostra collettiva 'restArt' - Timoria - La mostra è promossa dalla Fondazione Carisal con il sostegno economico della Regione Campania, ... ARTICOLO PRECEDENTE Salerno, al via i lavori notturni sulla A2: deviata la viabilità fino al 20 ... zon
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