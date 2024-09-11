Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 09:15 (Di mercoledì 11 settembre 2024) Viabilità DEL 11 SETTEMBRE 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ DEL 11 SETTEMBRE 2024 ORE 08. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL RACCODO ANULARE DI ROMA IN CARREGGITA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CASILINA E VIA APPIA PASSIAMO ALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA ZONA OTTAVIA E VIA AURELIA E PROSEGUENDO PIU AVANT ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO SPOSTANDOCI VERSO IL CENTRO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SU VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENGENZIALE IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E SU VIA APPIA TRA CASTEL GANDOLFO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO CIRCOLAZIONE RALLENTATAT SUL NODO DI ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ROMA PRENESTINA E ROMA TERMINI STESSA SITUAZIONE SULLA LINEA VITERBO ROMA CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER UN GUASTO AD ANGUILLARA DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 08:15 - TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL RACCODO ANULARE DI ROMA IN CARREGGITA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CASILINA E VIA APPIA PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SU VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO A PARTIRE DA OGGI ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 11 SETTEMBRE 2024 ORE 07. ASTRALSPA. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL RACCODO ANULARE DI ROMA IN CARREGGITA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CASILINA E VIA APPIA PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SU VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO A PARTIRE DA OGGI ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE. romadailynews
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