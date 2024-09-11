Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 08:15 (Di mercoledì 11 settembre 2024) Viabilità DEL 11 SETTEMBRE 2024 ORE 07.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCODO ANULARE DI Roma IN CARREGGITA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CASILINA E VIA APPIA PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SU VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA Roma CIVITA CASTELLANA VITERBO A PARTIRE DA OGGI ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 07:30 - ASTRALSPA. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL RACCODO ANULARE DI ROMA IN CARREGGITA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CASILINA E VIA APPIA PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SU VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO A PARTIRE DA OGGI ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2024 ore 20:30 - TUTTI I DETTAGLI SUGLI ORARI DELLE CORSE SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA VIA DEL MARE CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA #MEZZOCAMMINO VERSO IL RACCORDO SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E SULLA CASILINA CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA #LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DA VIA DEL MARE E FINO A CASILINA, IN INTERNA TRA SALARIA E CASSIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRA TANGEZIALE EST E FIORENTINI VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO VERSO ALBANO SULLA CASSIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA LA GIUSTINIANA DIREZIONE LASTORTA RICORDIAMO INOLTRE CHE DA DOMANI SULLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 10 SETTEMBRE 2024 ORE 18. IT DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. ASTRALSPA. TUTTI I DETTAGLI SUGLI ORARI DELLE CORSE SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DA VIA DEL MARE E FINO A CASILINA, IN INTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA SALARIA E CASSIA E CODE PER #INCIDENTE TRA #A24 E #NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER #INCIDENTE TRA #TANGEZIALEEST E #FIORENTINI VERSO IL RACCORDO ANULARE SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
- Trasporti, Avetta e Conticelli (Pd): "Il Piemonte introduca agevolazioni per i più giovani" - Crediamo che la Regione Piemonte debba e possa fare lo stesso." "Ricordiamo benissimo come, in campagna elettorale, la destra oggi al governo della Regione avesse promesso trasporti gratis per i ... ossolanews
- Parcheggio di attesa a Malpensa, la Lombardia prepara un tavolo contro la sosta selvaggia. Esulta Licata - ... con l'approvazione della mia mozione si attiverà in Regione un tavolo tecnico finalizzato all'... con la quale la giunta Fontana si impegna ad istituire un tavolo per risolvere i problemi di viabilità ... varesenews
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