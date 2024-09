Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024)DEL 11 SETTEMBREORE 07.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCODO ANULARE DIIN CARREGGITA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CASILINA E VIA APPIA PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SU VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEACIVITA CASTELLANA VITERBO A PARTIRE DA OGGI ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.