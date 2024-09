Vendono droga in strada tre spacciatori arrestati dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Bologna, 11 settembre 2024 - Tre arresti e oltre 34 grammi disequestrati. Sono i numeri dei servizi di contrasto alla criminalità che ihanno effettuato ieri e che effettuano quotidianamente tra piazza XX Settembre, via Cesare Boldrini, via Antonio Gramsci e via Milazzo. Bologna, il cane Ares colpisce ancora: trovati 600 grammi diI tre, un ventiseienne e un ventiquattrenne, entrambi nigeriani e un trentaquattrenne maliano, tutti senza fissa dimora e disoccupati, sono stati notati dai militari dell'Arma mentre cercavano di confondersi con le persone in transito, per poi avvicinarsi con fare sospetto ai passanti per tentare di vendere loro della. I tre sono stati così bloccati edaicon l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso per aver ceduto 1,5 grammi di hashish a un uomo italiano sui 50 anni.