Valle Telesina bimbo vede il papà picchiare la mamma e chiama i carabinieri

Leggi tutta la notizia su fremondoweb

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Comunicato Stampa Idella Stazione di Telese Terme, nella giornata di ieri, hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario residente in, per maltrattamenti compiuti nei confronti della moglie anch’essa originaria dello stesso paese. Are iContinua L'articoloillaproviene da Fremondoweb.