Urbanistica passo in avanti per la realizzazione della Circonvallazione Ovest

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Si preannuncia una seduta importante, dal punto di vistaviabilità generale, per il Consiglio comunale di Bondeno, L'appuntamento è per la sera di giovedì 12.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'assise, infatti, è chiamata a decidere sull'aggiornamento dell'importo per la