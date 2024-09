Ultime Notizie Roma del 11-09-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024)dailynews radiogiornale ancora bene ritrovato in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da Marco Bucci attuale sindaco di Genova il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria ad annunciarlo con una nota sono i leader della coalizione Giorgia Meloni e Matteo Salvini Antonio Tagliani Maurizio Lupi la regione andrà al voto il 27-28 ottobre dopo le dimissioni di Giovanni Toti travolto dall’inchiesta in cui accusato di corruzione falso e voto di scambio con 22 voti a favore della sospensione voti contrari due schede bianche il plenum del CSM ha votato per la sospensione della consigliera Like a Rosanna Natoli dimessa dalla commissione disciplinare del CSM dopo lo scandalo sulle rivelazioni dei suoi incontri con una registrata Maria fascetto sivillo sotto procedimento disciplinare pertanto come annunciato il vice presidente Fabio Pinelli il ...