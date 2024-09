Ufficializzati i nuovi allenatori UEFA A | ci sono profili di lusso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ipronti ad imporsi ad alti livelli.statidal Settore Tecnico iA, che hanno superato nei giorni scorsi gli esami finali del corso. I neo tecnici avevano seguito tra giugno e luglio -nelle aule e sui campi di Coverciano- le 192 ore di programma didattico e adesso con questa qualifica, che rappresenta la seconda abilitazione massima per un allenatore riconosciuta a livello europeo, potranno guidare tutte le giovanili (incluse le Primavera), tutte le squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa. Tra imolte le conoscenze del calcio italiano e internazionale, come gli ex azzurri Domenico Criscito e Alessandro Diamanti, l’ex azzurra ‘ragazza mondiale’ nel 2019, Rosalia Pipitone, e il vice campione del mondo nel 2006, Franck Ribery.