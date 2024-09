Ue socialisti contro Fitto vicepresidente | von der Leyen rinvia la presentazione della Commissione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La presidenteEuropea Ursula von dersta attraversando giorni complessi. L’inprevisto per ieri, in cui avrebbe dovuto presentare la nuova squadra ai leader dei gruppi e alla Presidenza del Parlamento europeo, è stato posticipato al 17 settembre a Strasburgo, durante la Plenaria. Sebbene il rinvio sia giustificato da motivazioni formali, in realtà indica che il negoziato sui portafogli è ancora in corso, influenzato dal crescente malcontento di liberali, verdi e, che ieri hanno espresso le loro preoccupazioni per diverse nomine. Come quella di Raffaele, attuale ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il Pnrr che tra due mesi dovrebbe andare a Bruxelles a ricoprire il ruolo diesecutivo del Parlamento europeo.