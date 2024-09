Ue | Sisto Fi ‘Fitto ha numeri per vicepresidenza ed è interesse di Von der Leyen’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (Adnkronos) – ?Raffaele Fitto ha tutti iper poter ottenere laesecutiva dell?Ue. E Ursula von der Leyen ha tutto l?a una ?cementificazione? del consenso, anche attraverso una figura rassicurante come quella di Fitto. È un moderato, ha gestito molto bene il Pnrr, tanto che l?Italia sta per avere accesso alla settima rata. Ursula von der Leyen sa bene chi si mette al fianco: una persona capace, anche in Europa, di rivendicare il peso dell?Italia?. Così a Sky Tg24 il viceministro alla Giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo. L'articolo Ue:(Fi),hapered èdi Von derCalcioWeb.