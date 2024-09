Ucraina Meloni | annettendo Crimea Russia ha calpestato Carta Onu

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (askanews) – “L’annessione illegale dellada parte della Federazione Russa rimane una gravissima violazione di quel sistema di regole e principi universalmente riconosciuti nelladell’Onu che garantiscono la pacifica convivenza tra le Nazioni. È una violazione dell’integrità territoriale di una Nazione sovrana, che calpesta i diritti delle popolazioni che non vogliono rinunciare alla loro identità e rimane tale anche a distanza di dieci anni”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgiain un videomessaggio inviato al Summit of the InternationalPlatform. “Considerare laparte integrante del territorio russo – prosegue la premier – è un tassello di quella propaganda russa che dobbiamo sapere contrastare, nonostante trovi sponda nelle mappe geografiche diffuse anche su alcuni mezzi di comunicazione occidentali”.