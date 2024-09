Trump stoppa Harris ' sto parlando io'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Stoio": Donaldhato cosi' il tentativo di Kamaladi interloquire mentre era il turno del tycoon. "Suona familiare?", ha aggiunto, riferendosi alla stessa ormai famosa frase usata dacon Mike Pence nel dibattito tra candidati vicepresidenti. "Forse ho preso quasi una pallottola in testa per la loro retorica contro di me, per avermi additato come una minaccia alla democrazia" ha dettoaccusando Joe Biden e Kamaladi aver in qualche modo creato il terreno per l'attentato contro di lui. Il tycoon li ha accusati anche di aver usato la giustizia come un'arma contro di lui.