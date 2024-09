Treni linea Siena - Firenze | momentanea interruzione della circolazione per investimento non mortale

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayferroviaria temporaneamente sospesa, questa mattina, a partire dalle 6:30, tra Certaldo e Granaiolo, sulla, per accertamenti sullaa seguito dell'nondi una persona, come segnalato