Treni circolazione rallentata su Roma | ritardi fino a un’ora per l’Alta velocità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Problemi tecnici sulla linea, in corso l'intervento di Rfideisul nodo diper problemi tecnici ea un'ora per l'Alta. Questo il quadro comunicato in una nota dalle Ferrovie dello Stato. ''Nel nodo dilaferroviaria èper un inconveniente tecnico alla linea. In