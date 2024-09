Traffico Roma del 11-09-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazioneancora intenso sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina stessa situazione carreggiata interna tra Selva Candida il Salaria tra Nomentana e Prenestina coda tratti anche sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare in questa direzione permangono code sulla tangenziale interessata dai lavori da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni e rallentamenti e code in carreggiata opposta tra Tiburtina e Salaria ancora sulla tangenziale per lavori dalle 23 di questa notte alla sora del 4 ottobre chiusa la rampa che dal viadotto superiore in direzione di San Giovanni conduce a via Prenestina ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.