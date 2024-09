Traffico Roma del 11-09-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità tangenziale est nuova fase di lavori dalle 23 di stanotte a 4 ottobre sette giorni su sette sarà chiusa la rampa in via Prenestina in direzione San Giovanni la chiusura sarà in vigore il giorno e notte per i lavori di riqualificazione a cura di ananas da ieri è tornata attiva per i passeggeri la stazione Ottaviano della metro a il cantiere proseguirà a me aperta fino al termine di novembre gratuito accessibile a tutti 7 giorni su 7 dalle 5:30 a mezzanotte anche nei festivi a Massimina è attiva la stazione del bus a chiamata gli utenti potranno utilizzarlo sia per gli spostamenti nel quartiere sia in arrivo e in direzione della Stazione FS Aurelia In collaborazione con Luce Verde infomobilità