Traffico Roma del 11-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàrallentato sulle principali arterie cittadine a partire dalle consolari cassia-flaminia e Salaria code sulla A24intenso sullaFiumicino per lavori di manutenzione altezza Sì con le code medici rallentamenti sulla tangenziale est viabilità rallentata sulla Casilina e tu l’abbia altezza Capannelle sempre tu ma Sudrallentato sulla Colombo e sulla Pontina nuova fase di lavori sulla tangenziale est dalle 23 di stanotte al 4 ottobre 7 giorni su 7 sarà chiusa la rampa in via Prenestina direzione San Giovanni In collaborazione con Luce Verde infomobilità