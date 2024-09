Torna la Rome Future Week | dal 16 al 22 settembre con centinaia di eventi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (Adnkronos) -la: dal 16 al 22dinella Capitale per parlare di futuro e innovazione, conferenze, talk e mostre per un pubblico di tutte le età , dagli studenti ai professionisti Roma si prepara ad accogliere una grande e vivace kermesse, dedicata all'innovazione e animata da conferenze, talk, mostre e workshop: tema portante sarà la progettazione del futuro insieme a cittadini e cittadine, protagonisti attivi dei prossimi cambiamenti. Aziende, manager, università , enti, organizzazioni pubbliche e private saranno al centro deidiin calendario dal 16 al 22in una serie di location diffuse nella Capitale, per scoprire come l'innovazione determinerà il futuro di molti settori: dalla tecnologia alla mobilità , dall'economia alla cultura, dalla ricerca alle smart city.