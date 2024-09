THE GOOD DOCTOR | L’ULTIMA STAGIONE SU RAI2 IL DOTTOR SHAUN SI CONGEDA DAL PUBBLICO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “The”, ovvero ilMurphy, torna sugli schermi italiani da mercoledì 11 settembre, alle 21.20 su, con le dieci puntate della sua settima e conclusiva. “Alla fine delle riprese era un po’ come il giorno del diploma”, ha commentato il protagonista della serie, Freddie Highmore, in un’intervista esclusiva concessa alla Rai: “Dopo aver passato tanti anni della tua vita in un ambiente circoscritto, ogni giorno con le stesse persone, arrivi alla fine e ti senti nostalgico, riflessivo: sai che il tuo mondo non sarà più lo stesso, ma allo stesso tempo ti senti eccitato per il futuro”. Alla fine della scorsailMurphy aveva avuto un bambino, in fasce all’inizio della nuova: “Stare sul set con un neonato rende tutto magico.