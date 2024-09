“The Apprentice – Alle Origini di Trump” il trailer del film biopic su Donald

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Thedi Trump è il primoin lingua inglese di Ali Abbasi (regista iraniano naturalizzato danese). Presentato a Cannes 2024, era in concorso, è stato parzialmente co-finanziato dalla Kinematics LLC, di cui l’imprenditore Daniel Snyder è investitore. Snyder, sostenitore delle campagne presidenziali di Trump, quando ha scoperto che ilavrebbe messo in cattiva luce l’ex-Presidente, ha cercato di fare tagliare la scena in cui Trump violenta la prima moglie Ivana (Trump), un fatto di cui quest’ultima l’aveva accusato durante le procedure del loro divorzio nel 1989 – salvo poi ritrattare nel 2015. Ilesce nei cinema italiani il 17 ottobre (Bim Distribuzione). Maria Bakalova (Ivana Trump) e Sebastian Stan (Trump).