Tennis gli esiti del 58 Torneo di 3ª categoria di Mirano

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Concluso ail 58°di 3ªmaschile e femminile con 95 giocatori coordinati da Isabella Squizzato e Gianpiero Scanferlato.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayNel draw maschile davanti a tutti il giocatore di casa Devid Sterni che in finale in