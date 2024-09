Tennis | Coppa Davis Berrettini batte Fonseca e Italia-Brasile 1-0

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Bologna, 11 set. – (Adnkronos) – L’è in vantaggio per 1-0 sulnel match valido per il gruppo A di, in corso di svolgimento alla Unipol Arena di Bologna. Il 28enne romano Matteo, numero 43 del mondo, supera il 18enne di Rio de Janeiro Joao, numero 158 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 7-6 (7-5) in un’ora e 22 minuti di gioco. Tra poco in campo i numeri 1 delle due squadre: l’azzurro Matteo Arnaldi opposto a Thiago Monteiro. L'articolo1-0 CalcioWeb.