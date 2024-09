Su oltre 400mila domande al momento ne sono state accolte solamente 3 325 a causa delle poche risorse economiche stanziate dal Governo per coprire il sostegno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Per chi avesse fatto richiesta del bonus psicologo, un voucher per pagare le sedute, l’Inps ha annunciato chefinalmente online le graduatorie. Una buona notizia anche se per pochi: su, infatti, alne3.325 adalperil, circa dieci milioni per il 2023 e altrettanti per il 2024. È, quindi, molto probabile che non ci saranno abbastanza fondi per tutte le richieste.