Streghe – Presentazione dell' album e del crowdfunding

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sabato alle 18:30 al Caracol in via Cattaneo 64, Fabio Meini presenterà l’(in uscita a dicembre) e il, appena lanciato, necessario per realizzare la versione in vinile in tiratura limitata e numerata.è un disco ideato, scritto e prodotto da Fabio Meini su