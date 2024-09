Stipendi e pensioni perché a dicembre 2024 può arrivare un aumento una tantum e per chi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Anticipare ail conguaglio dell'inflazione per le, e l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, permetterebbe al governo Meloni di spostare queste spese dal bilancio del 2025 a quello di quest'anno, più 'morbido' per quanto riguarda le regole europee. L'anticipo era già avvenuto lo scorso anno, ma non è detto che si ripeta.