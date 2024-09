Startlist e favoriti cronometro uomini Elite Europei ciclismo Limburgo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lae idellamaschile riservata agliper i Campionatidisu strada. Appuntamento a mercoledì 11 settembre, quando alle ore 16:30 andrà in scena la prova dei professionisti lungo i 31,2 chilometri con partenza da Zolder e arrivo ad Hasselt, passando per i borghi di Viversel, Boekt, Halveweg e Overdemer. In palio il titolo europeo, che quest’anno non sarà difeso dal campione uscente Joshua Tarling. Il talentuoso britannico infatti non sarà presente al via, con altri protagonisti che ricopriranno quindi il ruolo didella vigilia. Su tutti sicuramente occhio agli svizzeri Stefan Bisseger e Stefan Kung: il primo è l’argento in carica, il secondo è reduce dalla vittoria nellaconclusiva della Vuelta a Madrid.