Spinazzola | Lukaku cambia il mondo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Su Radio CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto in esclusiva il calciatore del Napoli Leonardoper commentare il lavoro che sta svolgendo la squadra con mister Conte in vista di Cagliari-Napoli: “La preparazione in questi giorni di sosta? La settimana scorsa eravamo in pochi giocatori, solo in dieci rimasti qua a Castel Volturno, e ci siamo focalizzati maggiormente sull’aspetto fisico con poca tattica. Mancavano calciatori da questo punto di vista per esser completi. Invece, questa settimana con il rientro dei nazionali abbiamo ricominciato a metter giù dei concetti importanti per le future partite. Intesa con Kvaratskhelia? Normale che dobbiamo ancora crescere tutti, dobbiamo ancora trovare l’intesa completa. Con Kvara è molto semplice, siamo facilitati a giocare con lui: con una giocata ti può far aprire il campo a tutta la squadra.