Spacciatore distratto perde 11 grammi di hashish in via del Macello

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Gli agenti del Nucleo decoro urbano di Fontivegge della Polizia locale di Perugia, durante l’attività di controllo in via del, hanno trovato a terra un quantitativo di sostanza che sottoposta ad accertamenti è risultata essere, per un peso complessivo di 11,54.Lo