Sono diventato padre di una bambina ma fuori dal matrimonio Amo mia moglie e le mie figlie guadagnerò il loro perdono | la confessione di Dave Grohl

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Colpo di scena per, fondatore e frontman dei Foo Fighters. L’artista ha comunicato attraverso i suoi social che èpapà per la quarta voltaMa ha avuto laal didel. Il post pubblicato su Instagram contiene infatti anche le scuse verso la sua famiglia. “di una, madal. – ha scritto -. Sarò un genitore amorevole e sosterrà la. Amo miae le mie, farò il possibile per riconquistare lafiducia e guadagnare il. Siamo grati per la vostra considerazione nei confronti di tutti i bambini coinvolti, mentre andiamo avanti insieme”. Insomma un estremo tentativo per non finire nel vortice del gossip e preservare l’onore e la famiglia.