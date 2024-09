Sinner visita a sorpresa ad una scuola calcio di Brunico – VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Yannik, dopo la vittoria agli US Open, ha fatto unaad unadi, le immagini Dopo aver vinto gli US Open, Yannik– primo italiano a riuscire a vincere lo slam di New York – il tennista numero uno al mondo ha deciso di prendersi qualche giorno