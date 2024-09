Simone Marchetti | Costruire il mondo in cui ancora non abitiamo

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’arte e la politica devono parlarci di quello che non sappiamo perché hanno il compito diilin cuinon. Vale la pena ricordarlo in un momento in cui purtroppo si assiste alle derive del potere, alle bassezze dei ricatti, al massacro delle istituzioni.