Sgarbo a Djokovic Jannik Sinner un clamoroso scippo | chi entra nel suo staff | Guarda

(Di mercoledì 11 settembre 2024)ha aspettato la fine dello Us Open - torneo che poi ha vinto dominando su Taylor Fritz - per sostituire i due addii nel suo. Il primo a lasciare è stato il suo preparatore atletico Umberto Ferrara. Il secondo, com'è noto, il fisioterapista Giacomo Naldi. Quest'ultimo era salito alla ribalta per colpa di quella pomata che si era spalmato sul dito ferito e che, di conseguenza, aveva provocato la positività del test antidoping di Indian Well per il numero uno al mondo. Ma chi saranno i nuovi componenti dello? Stando a quanto si apprende, l'altoatesino avrebbe scelto - come preparatore - Marco Panichi, già storico collaboratore di Novak. Una scelta che è trapelata ma che non è ancora stata ufficializzata.