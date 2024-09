Sergio Vespertino torna in scena con Il signor Vattelappesca

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Al Teatro Agricantus di Palermo, per la 27esima edizione del “Palermo Non Scema Festival”,incon “Il”, spettacolo culto che vedrà l'attore affiancato dal fisarmonicista Pierpaolo Petta (autore delle musiche).Lo spettacolo, in