Sequestro di fondi | quattro indagati per frode e peculato nell’inchiesta su Alto Calore Servizi

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024)persone sono state iscritte nel registro delle notizie di reato per, malversazione di erogazioni pubbliche, tentata truffa per ottenerepubblici e emissione di fatture per operazioni inesistenti. Nella mattinata di oggi, la Procura di Avellino ha richiesto e ottenuto due