Selena Gomez costretta alla maternità surrogata o l’adozione | Non importa come accadrà Sarà comunque il mio bambino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) «Non l’ho mai detto ma, sfortunatamente, non potrò portare in grembo i miei figli. Ho parecchi problemi di salute che metterebbero a repentaglio la mia vita e quella del». La rivelazione di, attrice e musicista statunitense classe 1992, è affidata alle pagine di Vanity Fair America. I problemi di salute della protagonista di Only Murders in the Building, popolare serie tv per la quale ha ricevuto quattro candidature agli Emmy, non sono purtroppo una novità. Dal 2015 sappiamo che soffre di lupus, una malattia cronica che implica che il sistema immunitario produca autoanticorpi che, invece di proteggere il corpo da virus, batteri e agenti estranei, aggrediscono cellule e componenti del corpo stesso.