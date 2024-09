Scoperti quattro geni che regolano l' arrivo della menopausa

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 11 settembre 2024)che hanno un ruolo importante nel regolare il momento in cui arriva la, in particolare anticipandola, e un quinto gene che la ritarda e che è anche legato al rischio di tumori. È il risultato dello studio pubblicato sulla rivista Nature e condotto in Gran Bretagna, nella University of Exeter Medical School, Quando funziona una sola copia funzionante di uno dei