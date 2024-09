Sarri | RITORNO? Spero già PRIMA di gennaio dipenderà da QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Le parole di Maurizio, ex allenatore della Lazio, sul suo possibilein panchina in Serie A. I dettagli Maurizioha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo possibilein panchina in Serie A.– «didalle situazioni, dalle offerte che riceverò, dalle motivazioni. Dalla telefonata che mi trasmetterà più