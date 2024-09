Sara di Ravenna tra le protagoniste di Temptation Island | chi è

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – È diuna delledell'edizione autunnale diin onda in prima serata il martedì su Canale 5. La ragazza si chiamaEl Moudden di origine marocchina, ha 22 anni ed ha sempre vissuto in Romagna lavorando come modella e ballerina.entra nel programma in coppia con il suo fidanzato Fabio Mascaro, 32enne, che invece vive in un piccolo paese della provincia di Catanzaro, in Calabria. I due quindi vivono una relazione a distanza ed è questa stessa distanza che ha spinto late a partecipare al programma.infatti avrebbe bisogno di maggiori attenzioni e di più dimostrazioni da parte del suo fidanzato Fabio dato che, da quando hanno intrapreso la relazione, lui non è mai salito nella città romagnola per trovare la modella e conoscere la sua famiglia.