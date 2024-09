Salerno casa vacanza svaligiata in pieno giorno nel centro storico

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un furto è avvenuto neldi, dove una, attualmente affittata a una famiglia inglese inin Italia, è stata presa di mira dai ladri. La dinamica del furto nellaI turisti, usciti intorno alle 8:30 per trascorrere la giornata al mare, sono rientrati nellaverso le 17:30. Al loro arrivo, hanno subito notato che la porta d’ingresso non si apriva facilmente: qualcuno aveva inserito un gancio per bloccare l’accesso. Una volta riusciti a entrare, hanno scoperto che i ladri avevano forzato le finestre dell’alloggio e rubato diversi oggetti di valore, tra cui due passaporti, una borsa con circa 50 euro, un orologio, due braccialetti dal valore di 300 sterline, una catenina d’oro, un telefono cellulare e altri effetti personali.