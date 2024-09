“Ripetere questa frase peggiora solo i capricci” | il consiglio dell’esperta smonta un falso mito educativo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una terapista occupazionale ha smentito una pratica molto comune che spesso viene suggerita dai genitori influencer (e persino da qualche libro sulla genitorialità ) per far capire ai bambini di essere capiti e compresi per il loro sfogo emotivo: "Da, questo trucco non basta".