Replica La Promessa in streaming puntata del 11 settembre 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 11– con la soap spagnola La. Nellaodierna Maria viene ritrovata nella grotta che ricordava Alonso e viene tratta in salvo. Donna Pia è furiosa con Lope perché ha introdotto di nascosto Vera, che ora si spaccia per una cameriera. Ecco ilper rivedere l’episodio 280 trasmesso da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.