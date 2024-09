Regno Unito come funziona il nuovo visto per i cittadini Ue | costerà 12 euro e servirà anche per gli scali aerei

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 settembre 2024)pa e Gran Bretagna sono sempre più lontani. A partire dal 2 aprile 2025 tutti idell’Unionepea dovranno dotarsi di unelettronico da 10 sterline per poter accedere ai territori d’oltremanica. Una necessità già annunciata dopo la Brexit e che sarà valida per qualunque tipologia di visita,quella di un banalissimo scalo aereo. A definire le linee guida è stato un comunicato del Ministero dell’Interno britannico diramato la mattina di mercoledì 11 settembre.si ottiene Si chiamerà ETA (Electronic Travel Authorization), e già nel nome spiega a cosa: un’autorizzazione elettronica per viaggiare in Gran Bretagna. Non importa per quanto tempo si prevede di permanere, da una semplice ora in aeroporto per uno scalo a una vacanza più prolungata.