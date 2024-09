Real Betis-Leganes venerdì 13 settembre 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Dopo la sosta riparte la Liga

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Siamo alla quinta giornata dima finora ilha giocato solo tre partite, perché era impegnato nel preliminare per entrare in Conference League: ostacolo superato molto agevolmente ma, complice anche un calendario non facilissimo, gli andalusi non hanno ancora vinto in campionato. Prima della, hanno provato a centrare il colpaccio al Bernabeu InfoBetting: Scommesse Sportive e