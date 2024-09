Radio2 Social Club riparte il 16 settembre | al fianco di Luca Barbarossa arriva Ema Stokholma

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ROMA – Torna dal 16tutti i giorni in diretta dalle 10.30 alle 12 su Raie in replica televisiva dalle 8.45 su Rai2, in collaborazione con l’Intrattenimento daytime, l’appuntamento con. Dopo un’edizione da record che ha accolto oltre 500 ospiti, presentato 70 film, 200 libri e le migliori novità discografiche, il programmacon una grande novità: aldello storico padrone di casaEma, già amatissimo volto e voce della rete. “Avevo chiesto un regalo per i 15 anni diet voilà, Ema”, dice il conduttore. “Felicissima (quasi incredula) della fiducia che Raie lo staff dihanno deciso di riporre in me! Per me questa è un’avventura super stimolante: non vedo l’ora di imparare cose nuove e mettermi alla prova.