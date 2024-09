Prove aperte al pubblico | gli eventi al Misericordia Autunno di appuntamenti

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una nuova stagione disi apre al Teatro alladi Sansepolcro diretto dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt, che durante l'anno ospita artisti in residenza creativa: un tempo di lavoro prezioso per le compagnie e un’opportunità per la città che è invitata a scoprire i