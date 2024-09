Primo giorno di scuola | inferno di auto alla Pila resiste la nuova piazza Crispi | VIDEO

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Gli studenti tornano tra i banchi di, tornano anche gli ingorghi del traffico in città. Undi test importante visto la riapertura degli istituti in relazione ai cantieri in corso, o nel caso di via Santa Maria in Gradi, appena aperti., nei tratti di via Carlo Cattaneo e