Porto | Colonia felina verso lo spostamento al varco Donegani | Potrebbe essere la sistemazione definitiva

Leggi tutta la notizia su livornotoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lache attualmente si trova in un container attrezzato collocato sotto il vecchio silos granario in zona Stazione Marittina, aldi Livorno,trasferirsi in un'area dele trovare lì la sua collocazione. La prospettiva è emersa mercoledì 11