Polla il Gattopardo rivive nel centro storico con letture interpretate

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Domenica 13 settembre, alle 19, ildisi trasforma in un palcoscenico letterario, portando in scena lo spettacolo "Noi fummo i Gattopardi". L'evento, che fa parte della rassegna culturale "Incontri in Biblioteca -al Tramonto", sarà un omaggio al celebre romanzo di